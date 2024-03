Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gleich mehrere Premieren gab es am Donnerstag im Konzert „Smile, please! The Music of Nobuo Uematsu“, denen das junge Publikum im gut gefüllten BASF-Feierabendhaus hingerissen lauschte. Die Melodien des bekannten Soundtrack-Komponisten zu Videospiel-Blockbustern gehen ans Herz.

Eiseskälte bedeckt das Land und spiegelt das kalte Herz von Zauberin Goyakai wider, die alle Bewohner von Merregnon in den Untergrund verbannt hat. Aber es gibt Hoffnung: Ein kleiner, pfiffiger Erfinder