Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einen modifizierten Vorschlag zur Aufteilung der Spenden an die Hinterbliebenen der Messerattacken in Oggersheim hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck in den Bauausschuss gegangen: Wer die Ex-Partnerin des geständigen Täters nicht bedenken will, möge das ausdrücklich zu Protokoll geben. Der Ausschuss trägt das mit.

Mit einem neuen Verfahrensvorschlag will Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) die Irritationen über die Aufteilung der Spenden