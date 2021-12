In der Ludwigshafener Pfingstweide ist laut Polizei am späten Samstag ein Beziehungsstreit in einem Haus eskaliert. Als die gegen 21.45 Uhr alarmierte Polizei vor Ort eintraf, stand ihr im Hausflur der aggressiv auftretende und an der Hand blutende Ehemann gegenüber. Zum eigenen Schutz hielten die Beamten den Mann mit einer Elektroschockpistole (Taser) in Schach und fesselten ihn. In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte die verletzte Ehefrau sowie die beiden Kinder.

In eine Glasvitrine geschlagen

Nach Angaben der Frau hat ihr Ehemann während der Auseinandersetzung mit der Hand in eine Glasvitrine geschlagen und sich dabei verletzt. Zudem, schildert die Polizei, habe er seine Ehefrau geschubst, sodass diese gegen einen Heizkörper fiel. Die Frau verletzte sich dabei am Kopf. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,12 Promille. Beide Eheleute wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Kinder blieben unverletzt und wurden in die Obhut einer Angehörigen gegeben.