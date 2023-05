Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Nachricht, dass das Bliesbad am Montag in die Saison startet, hat beim verantwortlichen Förderverein die Telefone zum Glühen gebracht. Denn die Freizeitanlage öffnet wegen der Corona-Vorschriften in diesem Sommer nur für Mitglieder. Weil in wenigen Tagen 200 Menschen in den Verein eingetreten sind, hat der Vorsitzende am Wochenende die Notbremse gezogen.

„Ich wurde mit E-Mails bombardiert und habe die letzten Tage jeden Abend bis 23 Uhr administrativ für den Förderverein gearbeitet“, erzählt Chef Hans-Jürgen Beringer.