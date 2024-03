Anlässlich des „Tags der Hand“, den die Deutsche Gesellschaft für Handchirurgie jährlich ausruft, veranstaltet die BG Klinik Ludwigshafen am Donnerstag, 7. März, 17 Uhr, eine Informationsveranstaltung zu Diagnostik und Behandlung bei Brüchen des Handgelenks. Die Informationsveranstaltung wendet sich laut einer Pressemitteilung an Betroffene und medizinisch Interessierte. Expertinnen und Experten der Klinik erläutern den Verantwortlichen zufolge die Besonderheiten bei Handgelenksbrüchen und welche Möglichkeiten es bei der Behandlung von Komplikationen im Heilungsverlauf gibt. „Die Vorträge stellen die Möglichkeiten der Behandlung und die Herangehensweise an langwierige Verläufe dar und zeigen therapeutische Ansatzpunkte in der Nachbehandlung auf“, heißt es. Die Veranstaltung findet im Hörsaal der BG Klinik Ludwigshafen-Oggersheim statt. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Das Veranstaltungsprogramm ist abrufbar auf der Internetseite: https://www.bg-kliniken.de/klinik-ludwigshafen/bg-klinik-ludwigshafen/veranstaltungen/detail/oggersheimer-gesundheitstag-tag-der-hand/