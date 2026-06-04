Der SV Ruchheim kehrt in die Bezirksliga zurück. Warum der TuS Göllheim im zweiten Spiel wenig entgegenzusetzen hatte und wie der Aufsteiger den Sieg feierte.

Es lief die 88. Minute auf dem Kunstrasenplatz des SV Ruchheim, als SV-Trainer Zdravko Barisic die erste Bierdusche über sich ergehen lassen musste. Es sollte im Verlauf des Abends vor über 550 Zuschauern nicht die einzige bleiben. Drei Minuten später war die Aufstiegspartie zwischen dem SV Ruchheim und dem TuS Göllheim beendet. Wieder hatte Ruchheim gewonnen, einmal mehr mit 3:0 (2:0).

Nach dem Abpfiff lagen grenzenlose Freude und tiefe Niedergeschlagenheit eng beieinander. Während die Mannschaft des SV Ruchheim jubelnd über den Platz eilte, lief TuS-Trainer Daniel Fattler erst zu Barisic, um dann zu jedem einzelnen seiner Spieler zu gehen. Erst nachdem er auch dem letzten Göllheimer für dessen Einsatz gedankt hatte, nahm er sich die Zeit, um den Frust aus den vergangenen 91 Minuten selbst zu verarbeiten. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir sind hier ohne zwei rotgesperrte und einen verletzten Stammspieler angetreten. Wir wollten ein drittes Spiel erzwingen, aber der Gegner war einfach zu gut. Ruchheim hat den Sieg verdient“, stellte er später fest.

Eine Chance der Gäste

Dieser Einschätzung zugrunde lag die Tatsache, dass sich der TuS Göllheim über die gesamte Spielzeit nur eine einzige Torchance erspielte: David Schäfer scheiterte in der 57. Minute mit seinem Schuss an SV-Schlussmann Andre Zott. Gefühlt waren die Gastgeber vor allem in der ersten Hälfte dauerhaft in Ballbesitz. Göllheim verteidigte sehr tief stehend. „Das hatte ich eigentlich gar nicht so erwartet. Ich dachte, dass sie offensiver auftreten. Schließlich hatten sie das Hinspiel zu Hause ja verloren“, war auch Barisic ein wenig erstaunt.

Die Gastgeber hingegen blieben ihrem Konzept aus dem Hinspiel treu. Sie pressten früh, ließen Göllheim nicht zu einem ruhigen Spielaufbau kommen. „Das hat schon im Hinspiel gut funktioniert“, freute sich Toni Antonaci, Sportvorstand bei Ruchheim. Die Bälle nach langen Schlägen aus der Gästeabwehr waren schnell zurück in Ruchheims Reihen. Und die Gastgeber schlugen in Hälfte eins zweimal in entscheidenden Situationen zu. Bereits nach fünf Minuten war Mateo Dujic zur Stelle. Nach einem Freistoß von Jan Gutermann schnappte er sich den zu kurz abgewehrten Ball und schoss ihn ins lange Eck zur verdienten 1:0-Führung. Danach ließen die Ruchheimer einige gute Chancen aus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Kai Gutermann dann zum 2:0 (45.+2). So kurz vor der Pause der Genickschlag für die Gäste. Diese versuchten zwar in Halbzeit zwei ihr Glück, kamen aber im letzten Spielfelddrittel nur einmal dank Schäfer durch. Kai Gutermanns zweiter Treffer zum 3:0 (72.) unterstrich die Dominanz der Gastgeber. „Ich habe selten gegen eine so gute Mannschaft gespielt“, erkannte Fattler die Überlegenheit des Tabellenzweiten aus der A-Klasse Rhein-Pfalz an. „Wir werden in der kommenden Saison aber wieder oben angreifen“, zeigt er sich aber weiterhin kämpferisch.

Die Gäste standen noch lange nach Abpfiff zusammen auf dem Rasen und mussten zusehen, wie der SV Ruchheim zusammen mit seinen Fans die Rückkehr in die Bezirksliga feierte. Im Verlauf des Abends kam dann die ein oder andere Bierdusche für Spieler und Betreuer noch hinzu.