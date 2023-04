Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen einer angrenzenden Baustelle ist der Zugang zu einem großen Wohnhaus in Oggersheim für ältere und behinderte Menschen praktisch nicht mehr begehbar. Hintergrund ist ein großes Neubauprojekt. Was steckt dahinter?

„Seit Wochen möchte ich wieder einmal meine 69-jährige Schwägerin besuchen, die in Oggersheim in der Friedrich-Bassemir-Straße in einem großen Mehrfamilienhaus wohnt.