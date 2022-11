Zwei bewaffnete Männer haben bereits am Mittwochabend einen Supermarkt in der Innenstadt überfallen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf RHEINPFALZ-Nachfrage berichten, betraten die Täter gegen 20.50 Uhr den Aldi-Markt in der Otto-Stabel-Straße. Mit einer Softairpistole und einem Messer bedrohten sie eine Angestellte und entnahmen aus der Kasse Bargeld. Zudem schoss einer der Täter mit der Softairpistole gegen eine Plexiglasscheibe im Kassenbereich. Verletzt wurde niemand. Die beiden 17- und 23-jährigen Tatverdächtigen wurden nach intensiven Fahndungsmaßnahmen durch Polizeikräfte kontrolliert und vorläufig festgenommen. Die Beschuldigten wurden am Donnerstag dem Ermittlungsrichter in Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehle wegen schweren Raubes. Der 17-jährige Täter kam in eine Jugendstrafanstalt, der 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.