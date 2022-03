Gegen 18.30 Uhr ist es am Mittwochabend aufgrund eines technischen Defekts zu einer Betriebsunterbrechung in einer Anlage im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen gekommen. Die Sicherheitssysteme reagierten laut Konzern wie vorgesehen: Überschüssiges Gas wird über eine Fackel verbrannt. Dabei kommt es zu Fackeltätigkeit mit sichtbarem Feuerschein und Lärm, die noch bis zum Vormittag des kommenden Tages andauern können. Die zuständigen Behörden sind dem Unternehmen zufolge informiert.