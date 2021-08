Der Betrieb des gemeinsamen Covid-19-Testzentrums der Stadt Ludwigshafen und des DRK Vorderpfalz im Bürgerhof, Eingang Karlsruher Gässel, wird über den 31. August hinaus bis zum 3. September verlängert. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Das Testzentrum hat vom 30. August bis zum 3. September Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „Damit haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass sich nach dem Ende der Sommerferien alle Bürger und besonders unsere Kursteilnehmer testen lassen können, bevor Sie unsere Angebote besuchen“, sagt Stefanie Indefrey, die Leiterin der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS). Unterdessen ist die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen dem Landesuntersuchungsamt zufolge am Donnerstag weiter deutlich angestiegen. Sie liegt nun bei 97, am Mittwoch wurde sie noch auf 89,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen beziffert.