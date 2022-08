Zusammenhalt und ein gutes Miteinander – das hatte Udo Berwanger zum Ziel, als er zum Nachbarschaftsfest in der BASF-Kolonie aufgerufen hatte. 15 Jahre ist das mittlerweile her – und seitdem hat sich etwas Grundlegendes geändert.

„Wenn wir auf die Straße gehen, dann treffen wir keine Unbekannten, sondern wir treffen Nachbarn und Freunde.“ So beschreibt Udo Berwanger die Veränderung. Genau das sei das Ziel gewesen, als er vor 15 Jahren auf die Idee gekommen ist, die Nachbarschaft aus Sodastraße und den Gartenwegen zwei und drei für ein gemeinsames Fest zu gewinnen. Und seither wird zwischen den Garagen gefeiert. „Immer am letzten Samstag im August und immer mit allen“, ergänzt Mit-Organisator Thomas Rau.

Das Konzept ist schnell erzählt: Am Morgen werden Biergarnituren, Grills und die Zelte aufgebaut und geschmückt – fertig. „Alles andere bringt jeder für sich selbst mit.“ Das gilt für die Speisen, die auf den Grill kommen, das gilt auch für die Getränke in den mitgebrachten Kühlboxen. „Wir bitten nur darum, dass jeder auch einen Salat mitbringt“, sagt Berwanger. Die werden in der „Mitbring-Garage“ aufgebaut. Hier steht in der Regel auch die Spende der BASF, die das Engagement der Bewohner finanziell unterstützt, was Rau in der Regel in Getränke für alle umwandelt.

Wie auf dem Campingplatz

Wie der Schriftzug zeigt, gibt es diesmal sogar ein kleines Jubiläum zu feiern. Foto: env

Dieser Gemeinsinn und gegenseitige Unterstützung sei wichtig gewesen. „Das haben wir gerade während der Pandemie gemerkt. Wir haben auch während der Pandemie gefeiert“, sagt Berwanger. Mit etwas größeren Abständen und Desinfektionsmittel.

Udo Berwanger hat seine ganz eigene Beschreibung für das Fest, das Nachahmer gefunden hat. „Es ist ein bisschen wie auf dem Campingplatz. Da kennt man sich auch, und man hilft sich gegenseitig.“ Und nimmt Rücksicht. „Wir wissen, dass einige von uns bei der BASF Schicht arbeiten.“ Deshalb endete auch das Jubiläumsfest pünktlich um Mitternacht.