Zwei Jugendliche im Alter von 18 bis 20 Jahren haben laut Polizei am Freitag gegen 23 Uhr am Berliner Platz in der Innenstadt einen 36-Jährigen aus Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis) angegriffen. Dieser erlitt durch mehrere Schläge eine Platzwunde im Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter. Einer der Jugendlichen trug eine weiße Jacke mit schwarzen Applikationen sowie eine Jeans. Der 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.