Die Gefahrenabwehrverordnung für begrenzten Alkoholkonsum im zentralen Bereich Berliner Platz tritt wohl ab April erneut in Kraft. Diese Empfehlung an den Stadtrat ist am Montag mit großer Mehrheit beschlossen worden. Kritik gab’s trotzdem.

Mit der 2008 eingeführten Verordnung soll der Kriminalitätsschwerpunkt Berliner Platz in der Innenstadt in den besonders ereignisreichen Sommermonaten weiter entschärft werden. Denn bei