Wegen der Arbeiten am Neubau der BBC-Brücke müssen die Zielstraße und die Boveristraße Mitte Juni erneut zeitweise voll gesperrt werden. Darauf weist die Stadt Mannheim hin.

Zunächst sind Sperrungen für vorbereitende Arbeiten am Donnerstag, 11. Juni, von etwa 9 bis 15 Uhr sowie am Freitag, 12. Juni, von etwa 9 bis 17 Uhr vorgesehen. In dieser Zeit werden Litzen für den späteren Auszug des alten Brückenüberbaus verlegt und mit den Steckträgern verbunden.

Für den eigentlichen Auszug des alten Brückenüberbaus werden die Zielstraße und die Boveristraße anschließend von Freitag, 12. Juni, etwa 17 Uhr, bis Dienstag, 16. Juni, etwa 17 Uhr vollständig gesperrt.

Zusätzlich ist die BBC-Behelfsbrücke zwischen Sonntag, 14. Juni, etwa 6 Uhr, und Mittwoch, 17. Juni, etwa 5 Uhr nur eingeschränkt nutzbar. Während dieser Zeit bleibt die Fahrtrichtung stadteinwärts geöffnet, die Fahrtrichtung stadtauswärts wird gesperrt.

Für den Verkehr werden Umleitungen eingerichtet. Der überörtliche Verkehr aus der Innenstadt wird über die Röntgenstraße, die Feudenheimer Straße, Am Aubuckel sowie die Neustadter und Mannheimer Straße geführt. Für Verkehrsteilnehmer unmittelbar vor dem Sperrbereich ist eine örtliche Umleitung ausgeschildert.