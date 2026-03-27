Die Stadt Mannheim treibt den Ersatzneubau der BBC-Brücke voran und bereitet das Bestandsbauwerk für den Abbruch vor. Dafür steht nun eine Vollsperrung in der Zielstraße an.

Seit September gibt es eine Behelfsumfahrung, um den Verkehr während der Arbeiten aufrechtzuerhalten. Wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht, wurde in den vergangenen Wochen die Brücke um rund 1,82 Meter angehoben und liegt aktuell auf Absetzstapeln. Das soll ermöglichen, das Bauwerk zu verschieben und anschließend abzubrechen. Verschubträger müssen eingeschoben werden, um das rund 1500 Tonnen schwere Bauwerk zu bewegen. Das ist laut Stadt nur möglich, wenn der Bahnverkehr unter der Brücke unterbrochen ist. Für März beantragte Sperrpausen bei der Bahn wurden aus „bahnbetrieblichen Gründen“ jedoch nicht eingerichtet, die Arbeiten verschieben sich dadurch um etwa vier Wochen.

Ein Hilfsturm wird für den weiteren Einbau der Verschubträger benötigt und soll das lage- und höhengenaue Einschieben ermöglichen. Er bleibt bis zum vollständigen Einschub sowie bis zum Aushub der Bestandsbrücke bestehen, voraussichtlich bis Ende August.

Ein Geh- und Radweg soll verhindern, dass Fußgänger und Radfahrer in der Zielstraße bis dahin umgeleitet werden müssen. Für dessen Herstellung wird die Zielstraße von Dienstag, 31. März, 20 Uhr, bis Mittwoch, 1. April, 5 Uhr, gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet. Weitere Verkehrseinschränkungen in der Ziel- und der Boveristraße sind laut Stadt zunächst nicht vorgesehen.

Infos

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