Die BASF verlagert den Lkw-Verkehr in den Norden des Werks. Dafür wird eine Abfertigung an der Kläranlage eingerichtet. Diese Fläche wird über die sogenannte „Nordroute“ mit dem Kombiterminal am Tor 15 verbunden. Der Chemiekonzern hat nun seine Pläne dafür vorgestellt. Das Millionen-Projekt im Überblick.

Wieso wird der Verkehr verlagert?

Die Logistiker der BASF wollen damit auf die Verkehrssituation in Ludwigshafen reagieren. Rund 2100 Laster steuern täglich das