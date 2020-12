Der Chemiekonzern BASF spendet zu Weihnachten 148.000 Euro an hilfsbedürftige Menschen und soziale Projekte in Ludwigshafen und in der Metropolregion Rhein-Neckar. „Als Sonderprojekt unterstützen wir in diesem Jahr alle zwölf Frauenhäuser in der Region mit einem Betrag von jeweils 4000 Euro. Wir tragen damit der speziellen Situation in Zeiten von Corona Rechnung“, informiert Werksleiter Uwe Liebelt. Frauenhäuser sind Zufluchts- und Schutzräume für Frauen und deren Kinder, die von Gewalt bedroht sind.