Den Ausblick vom Dach des Creation Centers, den Anstellungsantrag von BASF-Gründer Friedrich Engelhorn oder den Gang durch den Düker, einem Tunnel unter dem Rhein, bekommt normalerweise kaum jemand zu sehen. Am Donnerstag, 16. Dezember, zeigt die BASF von 16 bis 17 Uhr bei einer virtuellen Werksrundfahrt über den Standort Ludwigshafen genau diese Orte, die ansonsten von Besuchern und den meisten Mitarbeitern aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden dürfen.

Anmeldung bis 16. Dezember

Wie der Chemiekonzern mitteilt, kann das Publikum online einen Blick über die Schulter der Werkfeuerwehr, der Umweltzentrale und des Werkschutzes werfen. Die Tour führe aber auch an der Acetylenanlage und dem Steamcracker vorbei, zeige die Häfen und die Kläranlage. „Anmelden, einloggen und dabei sein lohnt sich also“, sagt Michael Wadle, Leiter des Besucherzentrums.

Möglich ist die Anmeldung per E-Mail bis 16. Dezember, 12 Uhr, an besucherzentrum@basf.com. Rückfragen können ebenfalls an die genannte E-Mail-Adresse geschickt oder per Telefon unter 0621 60 71640 gestellt werden. Weitere Informationen unter basf.com/visitorcenter.