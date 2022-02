Das Besucherzentrum der BASF bietet erneut eine virtuelle Werksrundfahrt an. Am Freitag, 25. Februar, sind alle Interessierten eingeladen, „die Anilin“ aus einer ungewöhnlichen Perspektive zu erleben. Drei Guides nehmen die Zuschauer laut BASF von 18 bis 18.45 Uhr an Orte mit, die Besuchern und den meisten Mitarbeitern sonst verborgen bleiben. Die Online-Tour führt laut Unternehmen vorbei am Steamcracker und der Acetylenanlage, stoppt am Nordhafen und nimmt die Teilnehmer mit auf das Dach einer Anlage und tief unter den Rhein in einen der Düker, die den Ludwigshafener Werkteil mit der Friesenheimer Insel verbinden. Bei der vergangenen virtuellen Werkstour waren laut BASF rund 3500 Teilnehmer dabei. Anmeldung bis Freitag, 25. Februar, 12 Uhr per E-Mail an besucherzentrum@basf.com.