Die BASF spendet zu Weihnachten 140.000 Euro an hilfsbedürftige Menschen und soziale Projekte in Ludwigshafen sowie der Metropolregion Rhein-Neckar. 50.000 Euro erhält die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des St. Marien- und St. Annastiftskrankenhauses in Ludwigshafen. „Wir wollen damit Kinder und Jugendliche unterstützen, die unter der Corona-Pandemie und ihren Einschränkungen besonders zu leiden haben“, so BASF-Werksleiter Uwe Liebelt. Ebenfalls eine Weihnachtsspende erhalten soziale Projekte der Stadt – und zwar in Höhe von 20.000 Euro. Weitere jeweils 5.000 Euro gehen an den protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen und an das katholische Stadtdekanat Ludwigshafen sowie 10.000 Euro an den Rhein-Pfalz-Kreis. Rund 50.000 Euro kommen nach Angaben der BASF anderen kirchlichen, karitativen und gemeinnützigen Einrichtungen in Ludwigshafen zugute.