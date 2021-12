Ein überraschendes Weihnachtsgeschenk: Die BASF spendet 100.000 Euro für das Bürgerhaus Oppau. Der Trägerverein ist hoch erfreut und kann das Geld gut gebrauchen, um das Gebäude wieder in Schuss zu bringen. Warum der Chemiekonzern die Oppauer so großzügig bedacht hat und was nun damit passiert.

Hier geht’s zum ausführlichen Bericht.