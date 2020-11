Die BASF sagt wegen der aktuellen Corona-Situation alle öffentlichen Veranstaltungen ab, die vom 1. Dezember bis einschließlich 1. Januar 2021 stattgefunden hätten. Das hat das Unternehmen am Freitag mitgeteilt. Betroffen ist das BASF-Kulturprogramm inklusive Neujahrskonzert. Auch die Veranstaltungen im Besucherzentrum entfallen, ebenso die Aktivitäten des BASF-Genießerkalenders. Karten für das Kulturprogramm, die Kunden im Webshop gekauft haben, werden automatisch innerhalb der nächsten zwei Wochen per Banküberweisung rückerstattet, heißt es vom Unternehmen. Geld zurück gibt es auch für die ausgefallenen Veranstaltungen in der Gastronomie. In den Veranstaltungshäusern der BASF in Ludwigshafen dürfen bis Ende des Jahres generell keine Veranstaltungen mehr stattfinden, auch nicht von Dritten.