Bei der BASF in Ludwigshafen gibt es für das laufende Jahr noch mehr als 100 freie Ausbildungsplätze, wie der Chemiekonzern mitteilt. Noch in diesem Jahr möglich ist unter anderem eine Ausbildung in den Bereichen Produktion und Technik, für duale IT-Studiengänge sowie im Bereich Gastronomie und Hotel.

Bewerben trotz Corona-Pandemie

Auch für das Ausbildungsjahr 2021 nimmt die BASF ab sofort Bewerbungen entgegen. Zur Auswahl stehen laut dem Unternehmen mehr als 30 Ausbildungsberufe, duale Studiengänge oder Startprogramme. Die Corona-Pandemie habe keine Auswirkung auf den Bewerbungsprozess. Die Bewerbung werde ohnehin online abgeschickt. Auch der anschließende Eignungstest finde im Netz statt. Weitere Infos im Internet unter www.basf.com/ausbildung.