Bei einem Arbeitsunfall ist ein BASF-Mitarbeiter am Dienstagnachmittag verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie das Unternehmen mitteilte, kam der Mann bei Montagearbeiten mit Kaliumhydroxid in Kontakt und zog sich dabei eine Verätzung an den Beinen zu. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst der BASF sei er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen. Kaliumhydroxid wird laut BASF unter anderem in der Waschmittelherstellung eingesetzt. Es kann schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden verursachen.