Bei einem Pumpenbrand auf dem BASF-Werksgelände sind am Montagabend zwei Mitarbeiter einer Fremdfirma verletzt worden. Nach weiteren Angaben des Chemiekonzerns kam es gegen 18.15 Uhr in einer Anlage der Ineos Styrolution zu dem Feuer an der Pumpe, das von Werkfeuerwehr umgehend gelöscht worden sei. Die Ursache werde noch ermittelt. Die beiden Mitarbeiter der Fremdfirma hätten Rauchgas eingeatmet und seien durch den BASF-Rettungsdienst betreut und danach stationär in eines der umliegenden Krankenhäuser eingeliefert worden. Die zuständigen Behörden sind laut BASF informiert.