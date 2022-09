Das Kellereifest der BASF-Kellerei ist zurück. Und es begann, als ob es die zwei Jahre Zwangspause nie gegeben hätte. In bewährter Manier begrüßten die Klänge der Lokalmatadoren von „Me and the Heat“ die Besucher, die am Freitag schon ab 17 Uhr auf das Festgelände gegenüber der Kellerei geströmt waren.

Wie gehabt warten lokale Spezialitäten, spritzige Schorle und erlesene Weine auf die Gäste. Der einzige Unterschied lag in der Begrüßung. Die übernahm in diesem Jahr Dennis Fanelsa, Leiter Standortmanagement und Mitglied der Werksleitung, ehe er die Bühne wieder dem Musikerkombinat überließ.

Gefeiert wurde auch online. Zeitgleich mit der Band startete der weltweit ausgestrahlte Livestream mit dem „Kellereifest@home“ und den zuvor verschickten Weinpaketen, mit denen sich die Aniliner quer durch alle Zeitzonen zuprosten konnten.

Der Samstag beginnt um 18 Uhr mit der Fire Evening House Band. Um 21 Uhr erzählt die Live-Show „Thank you for the music“ die Story der schwedischen Kultband Abba nach. env