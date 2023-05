Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einigen Neuheiten startet das BASF-Kellereifest sein Comeback nach zwei Jahren Corona-Pause. Die Party mit Musik, Weindorf und regionaler Küche geht am 2. und 3. September auf dem Parkplatz an der Anilinstraße im Hemshof über die Bühne. Es kann aber auch wieder online mitgefeiert werden.

Das Programm hört sich vielversprechend an und dürfte wieder Tausende Gäste an die Bühne im Hemshof locken: Als Bands angekündigt sind die bekannten Lokalmatadoren von Me