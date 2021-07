Das BASF-Kellereifest im September ist ein beliebter Termin im Ludwigshafener Veranstaltungskalender. Coronabedingt wird das Weinfest aber auch in diesem Jahr wieder digital ablaufen. Experten des BASF-Weinkellers wollen in einer abwechslungsreichen Show spannende Informationen zu den verschiedenen Weinen vorstellen.

Das Motto „Kellereifest@home“ steht, und die BASF lädt ein: zu einer virtuellen Weinprobe mit Begleitprogramm am Freitag, 3. September, ab 19 Uhr. Wie der Chemiekonzern mitteilt, wird dafür ein exklusives Weinpaket zusammengestellt, das Teilnehmende ab sofort entweder im Weinfachgeschäft in der Anilinstraße 14 in Ludwigshafen oder über den Online-Shop des BASF Weinkellers erwerben können. Eine Teilnahme sei jedoch auch ohne den Kauf eines Weinpakets möglich, die Weinprobe stehe allen offen.

„Das Kellereifest@home hat bei seiner Premiere großen Anklang gefunden. Es bringt Mitarbeitende, Nachbarn und Freunde in diesen besonderen Zeiten zusammen und bietet die Chance, bei einem unterhaltsamen Programm auch neue Winzerinnen und Winzer kennenzulernen“, teilt Melanie Maas-Brunner, Standortleiterin Ludwigshafen, per Presseerklärung mit. Nach BASF-Angaben haben sich beim ersten Kellereifest@home im vergangenen Jahr über 1700 Endgeräte eingewählt, 3000 Weinpakete seien verkauft worden.

„Wir hätten in diesem Jahr sehr gerne wieder alle zusammen auf dem Parkplatz an der Anilinstraße gefeiert, doch leider müssen wir noch ein weiteres Jahr auf die entspannte Atmosphäre des Kellereifests verzichten. Aber immerhin können wir mit Freunden, Kolleginnen und Kollegen gemeinsam einen schönen Abend genießen. Darauf freuen wir uns“, so Uwe Liebelt, Mitglied des Vorstands.

Programm mit Musik und Kulinarik

Nach der Eröffnung durch Melanie Maas-Brunner werden beim „Kellereifest@home“ die Experten Bernhard Wolff und Kathrin Lucas aus dem BASF-Weinkeller sowie Sven Feldmann, Executive Chef Restaurant- und Hotelservices der BASF, und Christiane Kastner aus dem Gesellschaftshaus Einblicke rund um die Themen Wein, Genuss und Musik geben. Unter dem Motto „Flammkuchen – klassisch war gestern“ dürften sich die Teilnehmenden auf köstliche Variationen freuen, heißt es in der Presseerklärung weiter. Das passende Rezept und die Einkaufsliste würden vorab über den Social-Media-Kanal des BASF Weinkellers sowie auf der Internetseite www.weinkeller.basf.de kommuniziert.

Über diese Internetseite könne auch das zusammengestellte Weinpaket bestellt werden – laut BASF wird es ermäßigt für 29,90 Euro zuzüglich Versand angeboten und enthält vier ausgewählte Tropfen aus der Pfalz: Zwei Weißweine, einen Rosé und einen Rotwein. Weil der BASF-Weinkeller in diesem Jahr sein 120-jähriges Jubiläum feiere, sei auch ein Jubiläums-Schoppenglas gestaltet worden, das als Geschenk im Weinpaket enthalten sei.

Noch Fragen?

Die Teilnahme an der Weinprobe erfolgt über die Internetseite www.weinkeller.basf.de. Zu klicken ist dort auf die Schaltfläche „Kellereifest@home“. Für die Einwahl ist lediglich ein Internetzugang nötig.