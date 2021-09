Technikbegeisterte Jugendliche können sich am Mittwoch, 6. Oktober, bei der BASF am Standort Ludwigshafen über die dualen Ingenieurstudiengänge in den Bereichen Elektrotechnik und Maschinenbau informieren und diese praxisnah kennenlernen. Der Aktionstag für Schüler findet von 9 bis 14.30 Uhr an Tor 11 (Ammoniakstraße) statt. BASF-Mitarbeiter und Studenten zeigen dann, was sich hinter den dualen Ingenieurstudiengängen verbirgt und geben Informationen rund um die Themen Studium, Ausbildungsmöglichkeiten und den Bewerbungsprozess. Jugendliche, die sich schon für einen der Ingenieurstudiengänge entschieden haben, können ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mitbringen. Für den Aktionstag ist eine Anmeldung bis Montag, 4. Oktober, notwendig: im Netz unter on.basf.com/ausbildung-aktuelles.