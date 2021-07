Forscher sein ist spannend und macht Spaß! Das könnt ihr zum Beispiel im Ferienprogramm BASF Kids’ Lab erfahren. Dort warten jede Menge Experimente auf kleine Forscher wie euch: etwa zu den Themen Ernährung, Kohlenstoffdioxid und Wasser.

Mitmachen könnt ihr, wenn ihr zwischen acht und zwölf Jahren alt seid, und in den rheinland-pfälzischen Sommer- oder Herbstferien noch nichts anderes vorhabt. Es wäre allerdings gut, wenn ihr trotz Ferien nichts gegen frühes Aufstehen habt: Das Programm startet täglich morgens um 8 Uhr und dauert sechs Stunden bis nachmittags um 14 Uhr. Wann und wie oft ihr mitmachen wollt, entscheidet ihr einfach gemeinsam mit euren Eltern: Buchen kann man den großen Experimentier- und Forscherspaß ganz flexibel und tageweise.

Und bis zu acht Tage könnt ihr in diesem Jahr sogar kostenfrei am BASF Kids’ Lab teilnehmen. Das heißt, eure Eltern müssen dafür gar nichts bezahlen. Weil die Corona-Pandemie ganz schön anstrengend und vor allem für Familien mit jüngeren Kindern eine richtige Ausnahmesituation war, will die BASF mit ihrem Ferienprogramm eure Eltern unterstützen und euch Kids etwas bieten, das gleichzeitig Spaß macht und mit viel neuem Wissen zu tun hat.

Monster im Salzsee fangen

Wenn ihr Lust habt und zwischen sechs und zwölf Jahren alt seid, könnt ihr sogar gemeinsam mit euren Eltern, Großeltern und Geschwistern experimentieren. Genau dafür gibt es nämlich die Familien-Samstage der BASF Kids’ Labs. Los geht es am 17. Juli – und gemeinsam mit eurer Familie habt ihr die Möglichkeit, richtig spannenden Forscherfragen auf den Grund zu gehen: Welche Strukturen verbergen sich im Urlaubssand? Und mit welchem pfiffigen Trick lässt sich das Monster im Salzsee fangen?

In den Kids’ Labs werden diese Workshops, die anderthalb Stunden dauern, an acht Samstagen in der Zeit vom 17. Juli bis 4. September angeboten. Sie beginnen jeweils um 9.30, 12 und 14.30 Uhr. Pro Workshop können insgesamt fünf Familien teilnehmen – auch diese Workshops sind für euch kostenlos.

Experimentieren online

Und dann gibt es noch etwas ganz Besonderes: Online experimentieren. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Da gibt es Experimente für schlaue Feinschmecker. Schon seit März forschen Kinder und Schulklassen in den virtuellen Workshops „Clever Foodies“ gemeinsam mit den schlauen Mitarbeitern der BASF Kids’ Labs zum Thema Vitamin C in Obst und Gemüse. Die 45-minütigen Workshops finden noch bis Ende August jeden Freitag um 11 und 14.30 Uhr statt. Teilnehmen könnt ihr, wenn ihr zwischen acht und zwölf Jahre alt seid. Und wenn ihr euch dafür entscheidet dabei zu sein, dann erhaltet ihr vorab ein Experimentierset nach Hause geschickt.

Wer vor Ort am Ferienprogramm teilnehmen möchte, der findet die BASF Kids’ Labs im ersten Obergeschoss des BASF Besucherzentrums. Dorthin könnt ihr mit der Straßenbahnlinie 7 fahren und an der Haltestelle „BASF Tor 1 und 2“ aussteigen. Wenn eure Eltern mit dem Auto kommen wollen, gibt es Parkmöglichkeiten direkt gegenüber von Tor 2.

Um sich selbst und andere vor dem Coronavirus zu schützen, werden alle Gäste der BASF Kids’ Labs übrigens gebeten, einen medizinischen Mund-Nase-Schutz zu tragen. An den Forscherstationen beim Experimentieren dürft ihr die Maske dann aber wieder ablegen.

Noch Fragen?

Buchungen für die Veranstaltungen der BASF Kids’ Labs sind online möglich unter: http://www.basf.de/kidslab-fuer-familien. Der Anmeldeschluss für die Familien-Samstage ist jeweils freitags um 12 Uhr vor dem Veranstaltungstag.