Von Ende Mai bis Mitte Juli wird die BASF am Standort Ludwigshafen Anlagen für die gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung abstellen, die in regelmäßigen Abständen durchzuführen ist. Wie der Konzern weiter mitteilt, kann es deshalb ab dem 21. Mai bis in die erste Juniwoche dazu kommen, dass die Sicherheitsfackeln anspringen, was mit Feuerschein und Lärm verbunden ist. Betroffen sind Anlagen auf der Friesenheimer Insel sowie im Werksteil Nord, darunter auch der Steamcracker. Diese Anlage spaltet unter Zusatz von Wasserdampf Rohbenzin in verschiedene Bestandteile auf, die für die Herstellung vieler BASF-Produkte benötigt werden. Der Steamcracker gilt daher als „Herzstück“ der Produktion. Über eine 140 Meter hohe Hochfackel werden überschüssige Gase verbrannt. Vor allem im werksnahen Oppau fühlen sich dadurch Anwohner immer wieder gestört.