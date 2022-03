Am 10. März wird es in den Nachtstunden bis voraussichtlich Montag, 14. März, im BASF-Werksteil Nord in Ludwigshafen zu Fackeltätigkeit kommen. Grund ist dem Chemiekonzern zufolge das Wiederanfahren einer Anlage nach Reparaturarbeiten. Während des Anfahrprozesses werden überschüssige Gase über eine Fackel verbrannt. Dabei könne es zu sichtbarem Feuerschein bei Nacht kommen. Die BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis.