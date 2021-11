Ab 3. November werden am Steamcracker der BASF in Ludwigshafen Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Dabei kann es dem Chemiekonzern zufolge bis Mitte November gelegentlich zu Fackeltätigkeiten kommen, die mit Lärm- und Geruchsbelästigungen verbunden sein können. Der Steamcracker spaltet unter Zusatz von Wasserdampf bei etwa 850 Grad Hitze Rohbenzin auf. Dabei entstehen unter anderem Ethylen und Propylen, beides unverzichtbare Grundprodukte für die Herstellung vieler BASF-Produkte in Ludwigshafen. Die BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis.