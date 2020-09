Nach Abschluss von Wartungsarbeiten an einer Anlage im Werksteil Nord der BASF werden voraussichtlich bis Sonntag überschüssige Gase über eine Fackel verbrannt. Das hat der Chemiekonzern am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Es handele sich nicht um den Steamcracker oder die Acetylenanlage sondern um eine kleinere Produktionsanlage, die derzeit angefahren werde, sagte eine Firmensprecherin auf Anfrage. Daher sei nicht mit einem weithin sichtbaren Feuerschein oder einer Lärmbelästigung zu rechnen. Anwohner hatten sich in den vergangenen Wochen über Beeinträchtigungen durch die Hochfackel des Steamcrackers und den Fackelbetrieb der Acetylenanlage beklagt.