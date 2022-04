Von Ende April bis Mitte Juni wird die BASF am Standort Ludwigshafen Anlagen für die gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung abstellen, die in regelmäßigen Abständen ansteht. Beim Abfahren der Anlagen springt dem Chemiekonzern zufolge deshalb seit 20. April bis in die erste Maiwoche im Werksteil Nord die Fackel an, die mit sichtbarem Feuerschein und Lärmbelästigungen verbunden sein kann. Das Unternehmen bittet seine Nachbarn um Verständnis.