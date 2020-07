Nach Reparaturarbeiten an einer Anlage im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen werden während des Anfahrprozesses überschüssige Gase über eine Fackel verbrannt. Das hat das Unternehmen am Freitagmorgen mitgeteilt. Dabei könne es am Freitag und in den nächsten Tagen zu sichtbarem Feuerschein kommen, informierte ein Sprecher. Die BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis. Eine Übersicht über aktuelle Fackeltätigkeiten am BASF-Standort in Ludwigshafen gibt es im Netz unter basf.com/fackel.