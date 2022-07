In Folge eines technischen Defekts ist es am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr zu einer Betriebsunterbrechung im Steamcracker der BASF in Ludwigshafen gekommen. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, wird deshalb voraussichtlich bis Mitte nächste Woche die Fackel des Steamcrackers brennen und auch Lärm verursachen – weil beim Ab- und Wiederanfahren der Anlage überschüssige Gase verbrannt werden.

Der Steamcracker spaltet unter Zusatz von Wasserdampf bei etwa 850 Grad Hitze Rohbenzin auf. Dabei entstehen unter anderem Ethylen und Propylen, beides Grundprodukte für die Herstellung vieler BASF-Produkte in Ludwigshafen. Aus Ethylen und Propylen werden unter anderem Kunststoffe, Lacke, Waschrohstoffe und Pflanzenschutzmittel hergestellt.