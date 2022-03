Mit einer Fördersumme von 50.000 Euro startet in diesem Jahr das BASF-Sportspendenprojekt in eine neue Runde. In Kooperation mit dem Ludwigshafener Sportverband will der Chemiekonzern das ehrenamtliche Engagement im Sport belohnen. Vereine können ihre Förderanträge ab 10. März bis 31. Mai einreichen. Die etwa 150 Ludwigshafener Sportvereine haben insgesamt rund 50.000 Mitglieder, etwa 12.000 davon sind Kinder und Jugendliche. Der Sport sei damit eine unverzichtbare Stütze der Gesellschaft und lebe vom ehrenamtlichen Engagement.

Jury entscheidet

Eine unabhängige Jury aus Vertretern von BASF, Sportverband, Stadt und regionalen Medien entscheidet unter allen Anträgen über die Mittelverteilung. Eine Checkliste zur Antragsstellung zum BASF-Sportspendenprojekt finden Vereine im Netz unter www.ludwigshafener-sportverband.de. Der Antrag muss den Fördergrund kurz zusammenfassen und sollte fünf Seiten nicht überschreiten. Neben dem Antragsschreiben sei ein gültiger Nachweis der Gemeinnützigkeit vorzulegen.