Derzeit läuft der Anfahrprozess verschiedener Anlagen im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen. Daher kann es bis Anfang August zu Fackeltätigkeiten kommen, die mit sichtbarem Feuerschein und Lärmbelästigungen verbunden sind. Die betroffenen Anlagen waren in den vergangenen Wochen für die gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung abgestellt, die in regelmäßigen Abständen durchzuführen ist, wie der Chemiekonzern weiter mitteilt. Die BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis.