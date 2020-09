Innovationen, Vitamin C, Kaffeegenuss und Dialog: So lautet die Agenda für den BASF-Erlebnis-Samstag am 12. September. Besucher können dabei sogar mit dem Vorstand ins Gespräch kommen. Und dabei Espresso schlürfen. Zum fünften Mal in diesem Jahr können vorangemeldete Nachbarn, Familien, Mitarbeiter und alle Interessierten bei einer einstündigen Werksrundfahrt das Werksgelände erkunden und mehr über Innovationen bei BASF erfahren, teilt das Unternehmen mit.

Kids’ Lab für Sechs- bis Zwölfjährige

Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren sind dazu eingeladen, im Kids’ Lab zu experimentieren. Nach der Corona-Pause geht auch die Reihe „Auf einen Espresso mit …“ weiter. Besucher können Michael Heinz, Standortleiter Ludwigshafen und Mitglied des Vorstands der BASF, vor Ort unter Wahrung der Abstandsregeln an der Espresso-Bar oder virtuell bei Facebook zu einem lockeren Austausch treffen.

