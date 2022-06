Das BASF-Besucherzentrum lädt für 11. Juni zum nächsten Erlebnis-Samstag ein, um Interessierten zu erklären, wie Chemie den Alltag bereichert. Angeboten werden neben Werksrundfahrten auch zwei Weinkellertouren, je um 10 und 11 Uhr. Für den Besuch ist eine Anmeldung unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag notwendig. Auch für die jüngsten Gäste wird ein Programm geboten: Unter dem Motto „Clever Foodies“ dürfen Kinder von sechs bis zwölf Jahren im Kids’ Lab der BASF eigene Experimente machen und können dabei natürliche chemische Prozesse in Lebensmitteln kennenlernen. Neben dem Aufenthalt im Labor ist eine familiengerechte Werksrundfahrt ebenfalls Teil des zweistündigen Angebots. Bei den Rundfahrten gilt durchgehend eine FFP2-Maskenpflicht. Ausschließlich für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren sind OP-Masken zulässig. Das Besucherzentrum ist telefonisch unter 0621 6071640 oder per E-Mail an visitorcenter@basf.com erreichbar. Alle Informationsangebote des Besucherzentrums sind kostenlos.