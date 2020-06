Der Erlebnis-Samstag der BASF am 13. Juni bietet Nachbarn, Familien, Mitarbeitern und Neugierigen jetzt wieder die Möglichkeit, an einer Busrundfahrt quer über das zehn Quadratkilometer große Chemie-Areal in Ludwigshafen teilnehmen. Vorbei am Steamcracker, dem Kombiverkehrsterminal und den drei Kraftwerken können Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren erleben, wie der Konzern neue Produkte entwickelt, so eine Ankündigung.

Chemische Prozesse in Lebensmitteln erforschen

Neben Werkrundfahrten werden auch Kids-Lab-Workshops für Eltern mit ihren Kindern angeboten. Motto: „Clever Foodies“: Sechs- bis Zwölfjährige können bei Experimenten chemische Prozesse in Lebensmitteln erforschen.

Anmeldung vorab ist zwingend

„Nachdem die letzten drei Erlebnis-Samstage nicht stattfinden konnten, freuen wir uns sehr, unseren Besuchern wieder ermöglichen zu können, Chemie im Alltag zu erleben. Der Schutz der Gesundheit hat höchste Priorität. Daher starten wir mit einem angepassten Programm und halten uns an die vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln. Wir bitten alle Besucher, sich vorab für festgelegte Zeitfenster anzumelden. Unsere Ausstellungsfläche bleibt am Erlebnis-Samstag geschlossen“, informiert BASF-Sprecher Michael Wadle.

Ausstellung im Besucherzentrum geschlossen

Durch eine Begrenzung der Teilnehmerzahl sowie zusätzliche Maßnahmen werde die Einhaltung des Mindestabstands und der Hygieneregeln gewährleistet. Alle Gäste und Besucherbetreuer werden gebeten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen sowie einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die Ausstellungsfläche im Besucherzentrum bleibt ebenso geschlossen wie Schließfächer und Garderoben. Auch Kurzführungen und Weinkeller-Touren werden nicht angeboten.

Anmeldung