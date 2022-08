Im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen kam es am Dienstag gegen 11.30 Uhr zu einem Brand von einem Sozial- und Sanitärcontainer eines Kontraktors (Lieferanten). Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich ein Feuer in einer Küchenzeile. Der Container brannte vollständig aus, es kam zu einer weithin sichtbaren Rauchentwicklung. Es wurde niemand verletzt. Die Werkfeuerwehr war im Einsatz und löschte das Feuer, so das Unternehmen. Die Umweltmesswagen der BASF stellten nur im Bereich um den Brandort Brandgeruch fest. Die zuständigen Behörden sind dem Chemiekonzern zufolge informiert.