873 bestätigte Corona-Infektionen hat es bislang am BASF-Standort Ludwigshafen gegeben. Einem Unternehmenssprecher zufolge sind 97 Prozent der Erkrankten bereits wieder genesen. Die Inzidenzwerte innerhalb des Werks liegen laut BASF deutlich unter den Werten bundesweit, beziehungsweise in den einzelnen Bundesländern. Der Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller bedankte sich bei der Bilanzpressekonferenz am Freitag bei den Mitarbeitern, durch deren Disziplin weitere Infektionen verhindert werden konnten. Weltweit habe es bei der BASF 4782 Infizierte gegeben, wovon 92 Prozent wieder genesen seien.