Die digitalen Angebote zur Berufsorientierung bei der BASF am Standort Ludwigshafen gehen weiter. Im März haben sowohl junge Menschen als auch ihre Eltern die Möglichkeit, mit BASF-Auszubildenden und Ausbildungsexperten ins Gespräch zu kommen und sich über die Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Schüler, die noch nicht genau wissen, welcher Beruf zu ihnen passen könnte, können dies am Donnerstag, 11. März , von 15 bis 17 Uhr herausfinden – beim Berufe-Speed-Dating. Die Jugendlichen können in Live-Chats mit BASF-Auszubildenden und Ausbildungsexperten ins Gespräch kommen und die Ausbildungsberufe aus den Bereichen Mechatronik, Metall- und Elektrotechnik sowie den der Chemikanten kennenlernen.

Zudem geben BASF-Mitarbeiter den Teilnehmern Tipps zum Bewerbungsverfahren und zu den Einstellungstest sowie zum Vorstellungsgespräch. Wer den Traumberuf gefunden hat, kann direkt die Chance für eine Express-Bewerbung für eine Ausbildung für das Jahr 2021 nutzen. Lehrer und Berufswahl-Betreuer sind ebenfalls herzlich eingeladen. Auch Gruppen- oder Klassenanmeldungen sind nach BASF-Angaben möglich.

Anmeldeschluss ist am 4. März

Eine schriftliche Anmeldung ist für die Teilnahme unbedingt erforderlich. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 4. März. Weitere Informationen sowie die Anmeldeformulare für das Berufe-Speed-Dating gibt es im Netz unter on.basf.com/berufespeeddating2021.

Am Mittwoch, 17. März, bietet die BASF ab 18.30 Uhr einen digitalen Informationsabend für Eltern zu dem Thema „Die Rolle der Eltern bei der Berufswahl“ an. Der elterliche Einfluss bei der Berufswahl der Kinder sei erheblich und ein nicht zu unterschätzender Faktor meinen die Experten. Virtuell haben die Eltern an diesem Abend die Gelegenheit zu erfahren, welche Rolle sie bei der Berufswahl ihrer Kinder spielen sollten. Die Veranstaltung ist offen für alle Eltern, deren Kinder sich beruflich orientieren.

Eltern befragen Ausbildungsexperten

Wichtig für Interessierte: Für eine Teilnahme an dieser Veranstaltung ist eine Anmeldung per E-Mail an ausbildungsmarketing@basf.com oder telefonisch unter 0621/60-97602 erforderlich. Die Veranstaltung findet in Form einer WebEx-Konferenz statt: Eine Woche vor der Veranstaltung erhalten die Eltern den Link zur Veranstaltung per E-Mail. Gerne können Eltern auch den Ausbildungsexperten im Vorfeld per E-Mail Fragen zukommen lassen, die dann am Abend beantwortet werden.