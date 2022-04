Der Chemiekonzern BASF bietet jungen Menschen und Eltern Ende April die Möglichkeit, sich über Ausbildungschancen am Standort Ludwigshafen zu informieren. Am Mittwoch, 27. April, 18.30 Uhr, ist ein digitaler Infoabend für Eltern zum Thema „Die Rolle der Eltern bei der Berufswahl“ terminiert. Wie kann ich mein Kind bei der Berufswahl unterstützen? Wie erkenne ich seine Stärken/Schwächen, wie reden wir darüber? Wo und wie finde ich den passenden Job? Dazu geben BASF-Experten Tipps für die Berufsorientierung. Im Anschluss beantworten sie Fragen der Eltern. Coronabedingt findet die Veranstaltung per Live-Stream statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung zwingend.

Mitmachaktionen im Bereich Küche/Service

Am Samstag, 30. April, 10 bis 14.30 Uhr, lädt die BASF Schüler ein, um das Ausbildungsangebot im Bereich Gastronomie kennenzulernen. Beim Erlebnistag können sich Jugendliche im BASF-Gesellschaftshaus, Wöhlerstraße 15, mit Ausbildern und Azubis austauschen und sich über die Ausbildung informieren. Es gibt zudem zahlreiche Mitmachaktionen im Bereich Küche/Service. Die BASF bildet unter anderem Köche, Fachleute für Systemgastronomie, Restaurant oder Hotel aus, aber auch Trainees für International Hotelmanagement mit dem Abschluss Bachelor of Arts.

Noch Fragen?



Weitere Infos gibt’s im Netz unter on.basf.com/ausbildung-aktuelles oder www.basf.com/ausbildung. Rückfragen sind auch telefonisch oder per E-Mail möglich: 0621 60-97602, ausbildungsmarketing@basf.com.