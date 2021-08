Ein Arbeiter ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in einem BASF-Betrieb im Werksteil Süd schwer verletzt worden. Nach Angaben des Konzerns stürzte der Mitarbeiter einer externen Firma bei Gerüstbauarbeiten aus rund sechs Metern in die Tiefe. Nach medizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt der BASF wurde er in eine der umliegenden Kliniken gebracht und dort zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen. Die genaue Unfallursache wird ermittelt. Die zuständigen Behörden sind laut BASF informiert.

