Weil eine Anlage im BASF-Werksteil Nord in Ludwigshafen aus technischen Gründen außer Betrieb genommen werden musste, werden überschüssige Gase über mehrere Fackeln verbrannt. Dabei kann es dem Chemiekonzern zufolge in den kommenden Tagen zu sichtbarem Feuerschein und Lärmbelästigung kommen. Die zuständigen Behörden seien informiert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis.