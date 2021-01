Die BASF wird am Samstag im Werksteil Süd Wartungsarbeiten an einer Gasturbine abschließen und diese wieder in Betrieb nehmen. Bei diesem Prozess kann es am Samstagmittag für kurze Zeit zur Bildung einer gelben Abgasfahne kommen. Laut BASF besteht kein Grund zur Sorge. Das Unternehmen bittet Anwohner um Verständnis.