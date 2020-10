Wegen Wartungsarbeiten kann es am Freitag, 16. Oktober, in den Morgenstunden im Kraftwerk Süd der BASF zu einer kurzzeitigen Bildung einer gelblichen Abgasfahne kommen. Das hat das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Die BASF bittet ihre Nachbarn in Ludwigshafen um Verständnis.